PlayStation 5 riceve il firmware versione 21 02-04 50 00

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sony ha rilasciato una nuovadelper5, 21.02-04.50.00 , che ha un peso di 914 MB; come di consueto, il download inizierà se la console è connessa a Internet e l’opzione di download automatici è attivata. Come alcune patch minori delle ultime settimane, è indicato che aggiunge più stabilità al sistema per eliminare probabilmente alcuni errori o bug che potrebbero apparire con i giochi più recenti.L’ultimadel, il secondo importante aggiornamento di sistema dal suo rilascio, consente di espandere lo spazio di archiviazione interno con l’ installazione di un SSD M.2 acquistato separatamente . Una volta installato il nuovo componente, i giocatori saranno in grado di scaricare, spostare e giocare sia ai giochi PS5 che PS4 senza la necessità che la loro ...

