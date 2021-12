La Prima della Scala in onda su Rai1: Milly Carlucci e Bruno Vespa presentano la serata inaugurale del Macbeth (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Uno degli eventi culturali più attesi dell’anno sta per andare in scena a Milano, quando nella Prima della Scala verrà proposto il Macbeth di Giuseppe Verdi. L’evento inaugurale della stagione lirica milanese va in onda in diretta su Rai1 martedì 7 dicembre 2021 dalle ore 17:45 con la conduzione speciale di due volti noti del canale come Milly Carlucci e Bruno Vespa. I conduttori lanceranno l’inizio dello spettacolo alla Scala di Milano che sarà possibile seguire oltre che su Rai1 anche su RaiPlay ed in diretta radiofonica su RaiRadio3. Il Macbeth di Giuseppe Verdi in diretta su Rai1 Rai Cultura ha deciso di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Uno degli eventi culturali più attesi dell’anno sta per andare in scena a Milano, quando nellaverrà proposto ildi Giuseppe Verdi. L’eventostagione lirica milanese va inin diretta sumartedì 7 dicembre 2021 dalle ore 17:45 con la conduzione speciale di due volti noti del canale come. I conduttori lanceranno l’inizio dello spettacolo alladi Milano che sarà possibile seguire oltre che suanche su RaiPlay ed in diretta radiofonica su RaiRadio3. Ildi Giuseppe Verdi in diretta suRai Cultura ha deciso di ...

