Greta Beccaglia: "Non perdono il mio molestatore. La mia denuncia è per tutte le donne che non hanno voce" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Greta Beccaglia, la giornalista molestata all'uscita dallo stadio di Empoli da un tifoso della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. "Non voglio nemmeno nominarlo. Ho già fatto il mio dovere denunciandolo, ho saputo che si è scusato ma non mi interessa. Il suo è stato un gesto grave. Ha toccato il mio corpo senza averne il permesso, è stato scioccante e io sono stata fortunata. Perché ero in diretta davanti a una telecamera. Ogni giorno accadono cose di questo tipo a ragazze che non hanno la possibilità di difendersi, che non hanno prove video della molestia subita. E per questo la mia denuncia è anche per loro". La giornalista racconta che la cosa che le ha fatto più male è stata l'indifferenza delle persone intorno: "L'indifferenza delle persone lì attorno, come se fosse ...

Agenzia_Ansa : Daspo di 3 anni per il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia durante una diretta tv dall'esterno d… - ilpost : Il tifoso che aveva molestato in diretta la giornalista Greta Beccaglia è stato identificato ed è indagato per viol… - valigiablu : Il tifoso fiorentino, la pacca sul sedere alla giornalista sportiva e la differenza fra molestie e violenza sessual… - marcocatalini2 : Il molestatore ora si scusa con Greta Beccaglia - Le Iene - VittorioPalumbo : RT @GiuseppeConteIT: Le molestie subite in diretta da #GretaBeccaglia, giornalista di Toscana TV, sono un gesto ignobile, un attacco alle l… -