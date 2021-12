Covid, Speranza: "Giorni non semplici, contagi in crescita" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, 'sono Giorni non semplici' poiché 'siamo nel pieno di una pandemia che vede numeri crescenti in tutta Europa e anche nel nostro Paese, sia pure ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Per il ministro della Salute, Roberto, 'sononon' poiché 'siamo nel pieno di una pandemia che vede numeri crescenti in tutta Europa e anche nel nostro Paese, sia pure ...

ladyonorato : Quando mandano il solito video dei camion con le bare per terrorizzarci su quanto sia pericoloso il Covid, ricordat… - reportrai3 : Questa sera ci occuperemo di varianti covid e di una speranza, il vaccino che stanno sperimentando in Francia: intr… - ilriformista : Dopo una giornata confusionaria, arriva la doppia giravolta del Governo che chiude, si spera definitivamente, al ri… - Cristin68904460 : RT @Adnkronos: #Speranza: 'Numeri crescenti in tutti i Paesi europei e, anche se leggermente più bassi, importanti e in crescita anche nel… - serenel14278447 : Boom di contagi in Veneto Speranza: 'Giorni difficili' -