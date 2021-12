Calcio: Vlahovic,che bello 100 gare viola con gol e vittoria (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ''Che modo di festeggiare le 100 presenze in Serie A con la Fiorentina con un gol e una vittoria! ''. E' un Dusan Vlahovic raggiante quello che ha postato sul proprio profilo Instagram questo ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ''Che modo di festeggiare le 100 presenze in Serie A con la Fiorentina con un gol e una! ''. E' un Dusanraggiante quello che ha postato sul proprio profilo Instagram questo ...

Advertising

Gazzetta_it : Opportunità e cessioni: ecco come la Juve può arrivare a Vlahovic e Tchouameni - Gazzetta_it : Juve, 50 milioni subito alla Fiorentina per avere Vlahovic a gennaio #calciomercato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Vlahovic: 'Bello festeggiare le 100 presenze in Serie A con questa maglia con un gol e una vittoria' https… - napolimagazine : FIORENTINA - Vlahovic: 'Bello festeggiare le 100 presenze in Serie A con questa maglia con un gol e una vittoria' - apetrazzuolo : FIORENTINA - Vlahovic: 'Bello festeggiare le 100 presenze in Serie A con questa maglia con un gol e una vittoria' -