Bologna - Roma 1 - 0 | tabellino | statistiche e marcatori

Advertising

marcotravaglio : ???? ???????????????????? ?????? ???????????????? Roma, Bologna, Locarno, Varese... ???????????? ???? ???????????????? ???????? ?????? ???????? ??… - SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Bologna 1-0 Roma #SSFootball - fanpage : Il Bologna batte la Roma con un gol di Svanberg e aggancia la Juventus in classifica #BolognaRoma - lasiciliait : Svanberg ferma la Roma e Bologna corre per l'Europa - CMercatoNews : #SerieA, l'#Inter vince ancora ??, stop ??per la #Roma #SerieA #InterSpezia #BolognaRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Roma

...30 Vicenza - Benevento 2 - 3 20:30 Monza - Cosenza 4 - 1 20:30 Pordenone - Alessandria 2 - 0 20:30 Reggina - Ascoli 1 - 2 20:30 SPAL - Lecce 1 - 3 CALCIO - SERIE A 18:301 - 0 18:30 ...Era a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, la, per continuare l'inseguimento alla Champions. Ma agli uomini di Mourinho perdono partita e Abraham: l'inglese, diffidato, ha rimediato il cartellino che lo costringerà a saltare il ...Sono attualmente 2 i punti di vantaggio sul Milan. La Roma è invece caduta contro il Bologna in trasferta, e adesso la separano ben 6 punti dal quarto posto. Per capire come si assesterà la classifica ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo due vittorie consecutive, la Roma cade a Bologna per 1-0 e perde Abraham e Karsdorp per squalifica in vista del big match contro l’Inter. Decide una rete dalla distanza di S ...