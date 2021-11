Variante Omicron, De Luca: “Cinque i casi dal tracciamento del paziente zero” (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca , sono finora 5 i contagi accertati da Variante Omicron collegati al tecnico casertano del’Eni rientrato dal Mozambico. “Dal tracciamento che abbiamo fatto del paziente zero – ha detto De Luca ai giornalisti – abbiamo trovato tre alunni nelle scuole frequentate dai due figli del tecnico, la badante e una unità appartenente al personale scolastico”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, sono finora 5 i contagi accertati dacollegati al tecnico casertano del’Eni rientrato dal Mozambico. “Dalche abbiamo fatto del– ha detto Deai giornalisti – abbiamo trovato tre alunni nelle scuole frequentate dai due figli del tecnico, la badante e una unità appartenente al personale scolastico”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

