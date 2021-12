L’OMS ammette che la variante Omicron era stata scoperta nel 2020? No! La tabella delle varianti è stata alterata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Circolano online degli screenshot della tabella delle varianti di preoccupazione delL’OMS. Secondo l’immagine, la variante del Sars-Cov-2 nota come Omicron sarebbe stata scoperta nel novembre del 2020 e non nel novembre del 2021. Leggendo sotto la tabella, risulta che quest’ultima sia stata aggiornata il 26 novembre 2021 e, grazie un precedente articolo di Open Fact-checking, che tale aggiornamento riguarda proprio l’inserimento della variante Omicron. Si tratta di un’immagine alterata. Per chi ha fretta La variante era stata segnalata alL’OMS ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Circolano online degli screenshot delladi preoccupazione del. Secondo l’immagine, ladel Sars-Cov-2 nota comesarebbenel novembre dele non nel novembre del 2021. Leggendo sotto la, risulta che quest’ultima siaaggiornata il 26 novembre 2021 e, grazie un precedente articolo di Open Fact-checking, che tale aggiornamento riguarda proprio l’inserimento della. Si tratta di un’immagine. Per chi ha fretta Laerasegnalata al...

Advertising

Meira85253235 : L'#OMS ammette che gli attuali vaccini probabilmente non funzioneranno bene contro l'#Omicron, ma sembra voler usar… - El_Flagelo : RT @ChanceGardiner: Il direttore OMS Dr. Tedros ammette con Bolsonaro: Non abbiamo bisogno di altri lockdown Non consigliamo i Green Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’OMS ammette L’OMS ammette che la variante Omicron era stata scoperta nel 2020? No! La tabella delle varianti è stata alterata Open