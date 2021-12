LIVE Sci alpino, Prova Lake Louise 2021 in DIRETTA: Stuhec davanti dopo le prime discese, tra poco tocca a Goggia (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23 Goggia al comando! dopo aver accusato sei decimi nella parte alta recupera con gli interessi in basso, rifilando tre decimi alla slovena! 21.21 In pista Sofia! 21.20 Quarta Siebenhofer. dopo la padrona di casa Marie-Michele Gagnon tocca alla nostra Sofia Goggia! 21.18 Fa meglio di loro la tedesca Kira Weidle, distante sei decimi esatti dal miglior tempo. Adesso è la volta di Ramona Siebenhofer. 21.16 La ceca è terza provvisoria a +1”35. Nemmeno Priska Nufer riesce ad insidiare il tempo di Ilka Stuhec. 21.14 Lontanissima Schmidhofer a oltre cinque secondi dalla vetta, non potevamo pretendere molto d’altronde. Già impegnata nella sua discesa Ester Ledecka. 21.12 Finalmente rivediamo in pista Nicole ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.23al comando!aver accusato sei decimi nella parte alta recupera con gli interessi in basso, rifilando tre decimi alla slovena! 21.21 In pista Sofia! 21.20 Quarta Siebenhofer.la padrona di casa Marie-Michele Gagnonalla nostra Sofia! 21.18 Fa meglio di loro la tedesca Kira Weidle, distante sei decimi esatti dal miglior tempo. Adesso è la volta di Ramona Siebenhofer. 21.16 La ceca è terza provvisoria a +1”35. Nemmeno Priska Nufer riesce ad insidiare il tempo di Ilka. 21.14 Lontanissima Schmidhofer a oltre cinque secondi dalla vetta, non potevamo pretendere molto d’altronde. Già impegnata nella sua discesa Ester Ledecka. 21.12 Finalmente rivediamo in pista Nicole ...

