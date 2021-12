Juve | Allegri | ' Agnelli è molto presente Mi manca Marotta? No'

Advertising

juventusfc : Le parole del Mister in conferenza stampa alla vigilia di #SalernitanaJuve ?? ?? Il report ?? - AlfredoPedulla : #Allegri testuale: “Ai ragazzi dopo una prestazione così vanno fatti solo i complimenti”. #Barzagli gli dà ragione,… - juventusfc : Un test importante che può valere il primato nel girone di #UCL. ?? Una partita da giocare #FinoallaFine. ?? ?? Il r… - Vvito8 : RT @sportmediaset: #Allegri: 'La Juve ci ha dato tanto, ora dobbiamo dare noi alla Juve'. #SportMediaset - Lodamarco1 : RT @Gazzetta_it: Allegri: 'La squadra ha retto bene alla pressione. Ora tocca a noi restituire alla Juve' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

... " I ragazzi stasera hanno fatto una prestazione buona, perché comunque non è facile giocare in questo campo - dice a Dazn il tecnico della, Massimiliano- nel secondo tempo abbiamo ...? Lo conosco da tempo. Sicuramente porterà lafuori dalla tempesta" .Con un gol per tempo, i bianconeri riscattano il ko con l'Atalanta e ritrovano i tre punti. La Joya sbaglia un rigore al 94' ...La Juventus vince 2-0 sul campo della Salernitana e si rimette in marcia in campionato: decidono un gol dell'argentino (che sbaglia un rigore) e il raddoppio di Morata in un'altra serata di scarsa ven ...