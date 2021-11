Inchiesta plusvalenze, Juve nella bufera: sistema calcio «malato», intercettazioni choc e interrogatori a raffica (Di martedì 30 novembre 2021) L’Inchiesta sulle plusvalenze va avanti e fa tremare il mondo del calcio. Juve in primis. La Procura di Torino vuole vederci chiaro anche perché dalle intercettazioni emergerebbe il coinvolgimento di altri club (elemento interessante per la giustizia sportiva che procede parallelamente a quella penale ma che, spesso, alla fine, si lascia influenzare dai risultati delle inchieste dei pm, ndr). Il primo a essere stato sentito dai pm è il direttore sportivo Federico Cherubini, trattenuto per oltre 9 ore sabato pomeriggio, mentre ieri, 29 novembre, è stata la volta di un altro dirigente della Juve, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, sentito come persona informata sui fatti. Arrivabene e Cherubini al momento non sono indagati. Le intercettazioni, tra l’altro, ... Leggi su open.online (Di martedì 30 novembre 2021) L’sulleva avanti e fa tremare il mondo delin primis. La Procura di Torino vuole vederci chiaro anche perché dalleemergerebbe il coinvolgimento di altri club (elemento interessante per la giustizia sportiva che procede parallelamente a quella penale ma che, spesso, alla fine, si lascia influenzare dai risultati delle inchieste dei pm, ndr). Il primo a essere stato sentito dai pm è il direttore sportivo Federico Cherubini, trattenuto per oltre 9 ore sabato pomeriggio, mentre ieri, 29 novembre, è stata la volta di un altro dirigente della, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, sentito come persona informata sui fatti. Arrivabene e Cherubini al momento non sono indagati. Le, tra l’altro, ...

romeoagresti : È durata circa tre ore l’audizione di #Arrivabene presso la Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta che coinvo… - repubblica : Plusvalenze Juventus, gli inquirenti: 'Sistema malato, dall'inchiesta emergono elementi per la giustizia sportiva' - repubblica : Calcio, inchiesta plusvalenze: gli scambi gonfiati coinvolgono almeno 6 club di Serie A. Ecco le operazioni sotto o… - interliveit : Non solo la #Juventus, l'nchiesta #Plusvalenze si allarga. Stando a 'La Repubblica' nel mirino ci sono anche #Inter… - LuigiPalladin10 : @Andrea77069925 @FBiasin Assolutamente, ma l’inchiesta è in fase embrionale e ad oggi si è mossa solo la procura di… -