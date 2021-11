Il blackout generale non è da escludere. Giorgetti: «L’Europa definisca un piano per evitarlo» – Il video (Di martedì 30 novembre 2021) «Un blackout non è da escludere rispetto all’attuale assetto dell’approvvigionamento energetico». Queste le parole del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante l’assemblea di Confartigianato. Da giorni, anzi da mesi, L’Europa trema al pensiero di un blackout generale che potrebbe estendersi a macchia d’olio in tutti i Paesi. Gli spagnoli hanno già svuotato le ferramenta, alla ricerca di torce e fornelletti da campeggio per far fronte all’eventuale carenza energetica, mentre il ministero della Difesa austriaco ha raccomandato ai cittadini di «avere cibo in casa per almeno due settimane». Dopo i rincari delle bollette di elettricità e gas, scattati il primo ottobre, l’ipotesi dell’interruzione di corrente si fa sempre più probabile. A questo si aggiunge la carenza ... Leggi su open.online (Di martedì 30 novembre 2021) «Unnon è darispetto all’attuale assetto dell’approvvigionamento energetico». Queste le parole del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, durante l’assemblea di Confartigianato. Da giorni, anzi da mesi,trema al pensiero di unche potrebbe estendersi a macchia d’olio in tutti i Paesi. Gli spagnoli hanno già svuotato le ferramenta, alla ricerca di torce e fornelletti da campeggio per far fronte all’eventuale carenza energetica, mentre il ministero della Difesa austriaco ha raccomandato ai cittadini di «avere cibo in casa per almeno due settimane». Dopo i rincari delle bollette di elettricità e gas, scattati il primo ottobre, l’ipotesi dell’interruzione di corrente si fa sempre più probabile. A questo si aggiunge la carenza ...

