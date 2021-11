Green pass, deputata Fi scrive a Fico: “Imporre tamponi anche a vaccinati” (Di martedì 30 novembre 2021) Il tema Green pass torna ad accendere il dibattito alla Camera. Dopo la bocciatura, da parte del Consiglio giurisdizionale di Montecitorio, della sospensiva per la deputata no vax del Gruppo Misto Sara Cunial che aveva presentato ricorso per entrare alla Camera senza Green pass, questa volta è la forzista Veronica Giannone a sollevare subbi sulla certificazione verde. In una lettera indirizzata al Presidente della Camera Roberto Fico che l’Adnkronos ha potuto visionare, l’ex esponente M5S chiede una “urgente” regolamentazione degli accessi in Parlamento “che imponga il tampone anche ai vaccinati, per una tutela concreta ed effettiva della salute di tutti noi”. Nella missiva la parlamentare ‘no pass’ di Forza Italia manifesta le sue ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 novembre 2021) Il tematorna ad accendere il dibattito alla Camera. Dopo la bocciatura, da parte del Consiglio giurisdizionale di Montecitorio, della sospensiva per lano vax del Gruppo Misto Sara Cunial che aveva presentato ricorso per entrare alla Camera senza, questa volta è la forzista Veronica Giannone a sollevare subbi sulla certificazione verde. In una lettera indirizzata al Presidente della Camera Robertoche l’Adnkronos ha potuto visionare, l’ex esponente M5S chiede una “urgente” regolamentazione degli accessi in Parlamento “che imponga il tamponeai, per una tutela concreta ed effettiva della salute di tutti noi”. Nella missiva la parlamentare ‘no’ di Forza Italia manifesta le sue ...

Advertising

borghi_claudio : Un ragazzino costretto a vaccinarsi per non essere discriminato dagli amichetti se vanno a mangiare una pizza cede… - borghi_claudio : Domando ai favorevoli al #supergreenpass (come chiedevo a quelli favorevoli al 'normale') a quale livello di contag… - ladyonorato : Al guinzaglio della lobby dei “grandi industriali” sono diventati i cerberi sorridenti dell’inferno per i propri ci… - Carmen22877177 : RT @AnnaTurano3: A New York non sanno neanche cosa sia il green pass. Ridono quando descrivo la situazione italiana. Liberiamoci al più pre… - patiinho : visto che me lo chiedete in molti green pass falso me lo ha procurato il nuovo insider MaldiniLos, chiedete a lui se vi serve -