Gf vip 6, arriva un messaggio aereo per Soleil Sorge su Alex Belli: la reazione di lei fa discutere (Di martedì 30 novembre 2021) Soleil Sorge appare raggiante al Gf vip, dal momento che Alex Belli le ha confessato di essere innamorato di lei, e non è disposta a metterlo in discussione, neanche su suggerimento di chi gli vuole bene. O almeno questo trapela dalla reazione stizzita che l’ex corteggiatrice di Uomini e donne palesata al nuovo messaggio aereo giunto per lei nei cieli del reality. Un messaggio sibillino, dove i fan la invitano all’unisono a tenersi lontana dal fotografo, che lei rifiuta categoricamente con tanto di aspra critica destinata ai mittenti. Gf vip, Soleil Sorge riceve una sorpresa dopo la dichiarazione di Alex Belli Soleil Sorge torna al centro ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 novembre 2021)appare raggiante al Gf vip, dal momento chele ha confessato di essere innamorato di lei, e non è disposta a metterlo in discussione, neanche su suggerimento di chi gli vuole bene. O almeno questo trapela dallastizzita che l’ex corteggiatrice di Uomini e donne palesata al nuovogiunto per lei nei cieli del reality. Unsibillino, dove i fan la invitano all’unisono a tenersi lontana dal fotografo, che lei rifiuta categoricamente con tanto di aspra critica destinata ai mittenti. Gf vip,riceve una sorpresa dopo la dichiarazione ditorna al centro ...

