Covid, scuola in Dad anche con un solo contagio (Di martedì 30 novembre 2021) Le classi tornano in Dad anche con un solo contagiato. Lo stabilisce una circolare ministeriale firmata ieri sera e condivisa con le Regioni. "Una scelta di prudenza che tiene conto del quadro attuale", chiarisce il Sottosegretario alla Salute Costa. "Siamo stati facili cassandre è mancato il tracciamento, il commento di Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione dei Presidi. L'articolo proviene da Italia Sera.

