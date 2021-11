Bologna | Mihajlovi? polemico in conferenza | Napoli? A decisioni arbitrali invertite avremmo vinto

(Di martedì 30 novembre 2021) Sinisa?, tecnico del, ha parlato instampa alla vigilia della sfida contro la Roma in programma domani alle 18:30. L'allenatore dei rossoblù, tra i vari temi affrontati, si è soffermato anche sulla gara contro ildello scorso 28 ottobre. Di seguito quanto evidenziato: "Prova di maturità contro la Roma? Sicuramente è una partita importante. Abbiamo pareggiato a Bergamo, perso con l'Inter e le partite con Milan e, apotuto vincerle anche noi". FOTO: Imago -? "Noi domani giochiamo in casa, abbiamo una buona classifica, e affrontiamo una squadra forte con un grande allenatore. Spero in uno stadio ...

