Wanda Nara, Icardi chiede perdono: le scuse su Instagram (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembrano essere vicini alla pace Wanda Nara e Mauro Icardi. Il calciatore, dopo un allontanamento burrascoso dalla moglie che, grazie a dichiarazioni e frecciatine di entrambi sui social ha attirato l’attenzione degli appassionati di gossip, ha infatti ammesso i suoi errori dimostrandosi pentito e desideroso di ricevere il perdono della sua amata. Wanda Nara e Mauro Icardi: il brusco allontanamento Tutto è iniziato con un messaggio di Wanda Nara su Instagram che ha lasciato spazio a ben pochi dubbi: il matrimonio tra lei e Mauro Icardi è sull’orlo del fallimento a causa di un tradimento. Da quel momento una sequela di gesti e manifestazioni d’affetto o di rancore hanno iniziato a popolare i profili ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembrano essere vicini alla pacee Mauro. Il calciatore, dopo un allontanamento burrascoso dalla moglie che, grazie a dichiarazioni e frecciatine di entrambi sui social ha attirato l’attenzione degli appassionati di gossip, ha infatti ammesso i suoi errori dimostrandosi pentito e desideroso di ricevere ildella sua amata.e Mauro: il brusco allontanamento Tutto è iniziato con un messaggio disuche ha lasciato spazio a ben pochi dubbi: il matrimonio tra lei e Mauroè sull’orlo del fallimento a causa di un tradimento. Da quel momento una sequela di gesti e manifestazioni d’affetto o di rancore hanno iniziato a popolare i profili ...

