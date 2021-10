Advertising

TV7Benevento : Torna a splendere urna etrusca grazie a collaborazione fra Q8 e Museo di Villa Giulia... - TularRasnal : RT @uozzart: L’urna di Monte Abatone è uno dei reperti più emblematici delle collezioni del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma… - TularRasnal : RT @AgCultNews: Museo Etrusco di Villa Giulia, torna a splendere l’urna di Monte Abatone @VillaGiuliaRm @valentinonizzo @Q8inItalia @museit… - AgCultNews : Museo Etrusco di Villa Giulia, torna a splendere l’urna di Monte Abatone @VillaGiuliaRm @valentinonizzo @Q8inItalia… - uozzart : L’urna di Monte Abatone è uno dei reperti più emblematici delle collezioni del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna splendere

Adnkronos

Il prezioso reperto raffigura una donna vissuta oltre 2.500 anni fa Roma, 20 ott., dopo un delicato e complesso intervento di restauro realizzato dalla ditta Co. Re. Co con il coordinamento del Servizio Restauro del Museo, uno dei reperti più emblematici delle ...L'ex chiesa, edificata intorno al 1250 e poi oggetto di importanti modifiche nel periodo del '600 - '700, è tornata letteralmente adopo i complessi lavori di completa riqualificazione che ...Torna a splendere, dopo un delicato e complesso intervento di restauro realizzato dalla ditta Co.Re.Co con il coordinamento del Servizio Restauro del Museo, uno dei reperti più emblematici delle colle ...5 cose da sapere sul nuovo Mario Party Superstars, in attesa dell'uscita del party game su Nintendo Switch il prossimo 29 ottobre.. Nell'era del multiplayer online più volte abbiamo pensato che non ...