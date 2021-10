Siae | attacco hacker | i dati degli artisti rubati e finiti nel darkweb Chiesto riscatto

Advertising

Attacco hacker alla Siae: sono stati esfiltrati circa 70 gigabyte di dati ed è stato chiesto un riscatto per evitar… - Attacco hacker alla Siae, rubati 60 gigabyte di dati sugli artisti

Diffusi nel dark web circa 60 gigabyte di informazioni degli iscrittihacker alla. Sono stati rubati 60 gigabyte di dati sensibili relativi agli artisti iscritti alla Società che sono finiti nel dark web ed è anche stato chiesto un riscatto in bitcoin che, ...Undel tipo 'data breach' è stato portato da hacker alla: sono stati rubati 60 gigabyte di dati sensibili. Si tratta di unransomware. La Polizia postale indaga sul caso, attraverso ...Attacco haker alla Siae. Sono stati rubati 60 gigabyte di dati sensibili relativi agli artisti iscritti alla Società che sono finiti nel dark web ed è anche stato chiesto un riscatto in bitcoin che, a ...La conferma è arrivata dalla stessa SIAE, che ha informato di aver notificato il Garante per la Privacy dell’intrusione subita e di non avere ...