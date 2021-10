Sampdoria, Damsgaard in recupero. Palestra per Vieira (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prosegue sotto la pioggia e lo sguardo attento del presidente Massimo Ferrero la preparazione della Sampdoria all’anticipo di venerdì sera con lo Spezia. Dopo la riunione in sala video, Roberto D’Aversa e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: i più impegnati a Cagliari hanno svolto un lavoro incentrato sulla forza sul campo 1 del ‘Mugnaini’ di Bogliasco, mentre gli altri componenti della rosa hanno lavorato in Palestra. Torelli. Una volta riunito l’intero gruppo, la mattinata è proseguita con un lavoro aerobico che ha preceduto una serie di torelli e una partitella a campo ridotto. Programma di recupero agonistico in Palestra e sul campo per Mikkel Damsgaard, soltanto in Palestra per Ronaldo Vieira. Assente Mohamed Ihattaren. Domani, giovedì, la squadra ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prosegue sotto la pioggia e lo sguardo attento del presidente Massimo Ferrero la preparazione dellaall’anticipo di venerdì sera con lo Spezia. Dopo la riunione in sala video, Roberto D’Aversa e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: i più impegnati a Cagliari hanno svolto un lavoro incentrato sulla forza sul campo 1 del ‘Mugnaini’ di Bogliasco, mentre gli altri componenti della rosa hanno lavorato in. Torelli. Una volta riunito l’intero gruppo, la mattinata è proseguita con un lavoro aerobico che ha preceduto una serie di torelli e una partitella a campo ridotto. Programma diagonistico ine sul campo per Mikkel, soltanto inper Ronaldo. Assente Mohamed Ihattaren. Domani, giovedì, la squadra ...

