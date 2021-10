Podcast: ecco le migliori app per ascoltarli e crearli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Podcast che passione: ecco le migliori app per creare e ascoltare i tuoi preferiti direttamente dallo smartphone Il fenomeno dei Podcast ha preso piede in Italia negli ultimi anni e si è sviluppato in maniera rapida e costante. Ma la loro invenzione risale al lontano 2000, quando il VJ Adam Curry e lo sviluppatore Dave Winer crearono iPodder, un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021)che passione:leapp per creare e ascoltare i tuoi preferiti direttamente dallo smartphone Il fenomeno deiha preso piede in Italia negli ultimi anni e si è sviluppato in maniera rapida e costante. Ma la loro invenzione risale al lontano 2000, quando il VJ Adam Curry e lo sviluppatore Dave Winer crearono iPodder, un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Marco_Ramilli : RT @barbaracarfagna: ++ Sabato a Indianapolis GP di auto senza pilota. Guidano gli algoritmi. Mentre SpaceX prepara 200 uomini a partire pe… - NessunLuogo24 : Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: 'Front… - NerdPoint1 : Sabato vi abbiamo parlato di #Venom di @BearBull_it e delle uscite di ottobre tra videogiochi e boardgames. Ve lo s… - nellogiovane69 : RT @fernandorennis: Dopo un bel po' di lavoro, ecco il mio blog tirato a lucido. Dentro c'è un po' di tutto: articoli, link, informazioni,… - fernandorennis : Dopo un bel po' di lavoro, ecco il mio blog tirato a lucido. Dentro c'è un po' di tutto: articoli, link, informazio… -