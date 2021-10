Paolo Bonolis si è finto ricco per conquistare Sonia Bruganelli: “Ha abboccato” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ durante una puntata del GF Vip che Sonia Bruganelli ha raccontato che Paolo Bonolis si era finto molto ricco. Si erano appena conosciuti e lui per conquistarla ha raccontato un bel po’ di bugie. A Cartabianca Bonolis ha dovuto rispondere a quanto confessato da sua moglie e non ha certo smentito. La Bruganelli non stava scherzando, anzi il conduttore soddisfatto della sua tattica ha replicato: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta” aggiungendo che Sonia ha evidentemente abboccato, che quindi le sue bugie hanno funzionato. Dallo studio del GF Vip allo studio di Cartabianca c’è il botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ma nessun problema, il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ durante una puntata del GF Vip cheha raccontato chesi eramolto. Si erano appena conosciuti e lui per conquistarla ha raccontato un bel po’ di bugie. A Cartabiancaha dovuto rispondere a quanto confessato da sua moglie e non ha certo smentito. Lanon stava scherzando, anzi il conduttore soddisfatto della sua tattica ha replicato: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta” aggiungendo cheha evidentemente, che quindi le sue bugie hanno funzionato. Dallo studio del GF Vip allo studio di Cartabianca c’è il botta e risposta trama nessun problema, il ...

