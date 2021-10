LIVE Sinner-Musetti, ATP Anversa in DIRETTA: orario e canale tv, il derby più atteso (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma – La presentazione – Il precedente di Roma Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo ATP 250 di Anversa. Di fronte ci sono, alla Lotto Arena, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Per la prima volta i due giovani azzurri, 20 e 19 anni rispettivamente, si affrontano in un torneo ATP: l’unico precedente non è chiaramente conteggiato dall’associazione professionistica maschile, poiché le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2019 esulano dal suo raggio d’azione. L’altoatesino e il toscano arrivano all’appuntamento sulla scia di due momenti differenti. Sinner, che fa il suo esordio avendo avuto un bye al primo turno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma – La presentazione – Il precedente di Roma Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di secondo turno del torneo ATP 250 di. Di fronte ci sono, alla Lotto Arena, Jannike Lorenzo. Per la prima volta i due giovani azzurri, 20 e 19 anni rispettivamente, si affrontano in un torneo ATP: l’unico precedente non è chiaramente conteggiato dall’associazione professionistica maschile, poiché le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2019 esulano dal suo raggio d’azione. L’altoatesino e il toscano arrivano all’appuntamento sulla scia di due momenti differenti., che fa il suo esordio avendo avuto un bye al primo turno ...

