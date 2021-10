Le nomination degli MTV EMA 2021 da Justin Bieber a Ed Sheeran e Maneskin (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono state annunciate le nomination degli MTV EMA 2021, l’elenco completo delle categorie e degli artisti nominati, tra italiani ed internazionali. Justin Bieber è l’artista che conquista il più alto numero di nomination, ben otto. Bieber è stato infatti nominato nelle categorie Best Artist, Best Pop, ben due volte in Best Song, Best Video, Best Collaboration insieme a The Kid LAROI e Biggest Fans. Alle sue spalle Doja Cat e Lil Nas X che hanno ottenuto sei nomination ciascuno. Porta a casa diverse nomination anche Ed Sheeran: per lui ce ne sono cinque, a pari merito con Olivia Rodrigo e The Kid LAROI. Aka7even, Caparezza, Madame, Maneskin e Rkomi, sono i nominati Best ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono state annunciate leMTV EMA, l’elenco completo delle categorie eartisti nominati, tra italiani ed internazionali.è l’artista che conquista il più alto numero di, ben otto.è stato infatti nominato nelle categorie Best Artist, Best Pop, ben due volte in Best Song, Best Video, Best Collaboration insieme a The Kid LAROI e Biggest Fans. Alle sue spalle Doja Cat e Lil Nas X che hanno ottenuto seiciascuno. Porta a casa diverseanche Ed: per lui ce ne sono cinque, a pari merito con Olivia Rodrigo e The Kid LAROI. Aka7even, Caparezza, Madame,e Rkomi, sono i nominati Best ...

