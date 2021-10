Juventus, Allegri a caccia di Ancelotti: un record in Champions nel mirino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri insegue Carlo Ancelotti in una speciale classifica in Champions League Massimiliano Allegri è il secondo allenatore italiano con più qualificazioni agli ottavi di Champions League, sotto 8 a meno tre da Ancelotti. Ma Max è più giovane può ambire a superare l’esperto collega tornato in estate al Real Madrid. In Champions League con la Juventus vanta 31 vittorie sue 56 partite giocate (poi 13 pareggi e 12 sconfitte). Due volte è riuscito a portare i bianconeri fino alla finale, ma in entrambi casi è uscito sconfitto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’allenatore dellaMassimilianoinsegue Carloin una speciale classifica inLeague Massimilianoè il secondo allenatore italiano con più qualificazioni agli ottavi diLeague, sotto 8 a meno tre da. Ma Max è più giovane può ambire a superare l’esperto collega tornato in estate al Real Madrid. InLeague con lavanta 31 vittorie sue 56 partite giocate (poi 13 pareggi e 12 sconfitte). Due volte è riuscito a portare i bianconeri fino alla finale, ma in entrambi casi è uscito sconfitto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

