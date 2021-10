Juve | Kaio Jorge in gol con l' Under 23 | Allegri gongola

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | #AlbinoLeffeJuve 2??-2??, il racconto e le immagini ?? - Gazzetta_it : Juve, Kaio Jorge verso il sorpasso su Kean: l’alternativa è Chiesa falso nove - MattiaGiovi : RT @JuventusFCYouth: #Under23 | #AlbinoLeffeJuve 2??-2??, il racconto e le immagini ?? - _Sport_Calcio_ : #Under23 | #AlbinoLeffeJuve 2??-2??, il racconto e le immagini ?? - _Sport_Calcio_ : RT @JuventusFCYouth: #Under23 | #AlbinoLeffeJuve 2??-2??, il racconto e le immagini ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Kaio

Il "prestito" diJorge all' Under 23 di Lamberto Zauli è stato tutt'altro che banale: titolare ... Laha ottenuto un punto da una trasferta complicata e ha portato a tre la striscia di ...Laha ottenuto un punto da una trasferta complicata e ha portato a tre la striscia di risultati utili consecutivi. Zauli: "Jorge a disposizione con umiltà" " Siamo felici di avere avuto ...Per il giovane attaccante brasiliano anche un rigore sbagliato nel 2-2 contro l’Albinoleffe. Zauli: “Ha dimostrato tutto il suo valore” ...Juventus U23, Kaio Jorge parte dal primo minuto nel match con l'Albinoleffe. vedi letture. Tutto pronto allo stadio “Città di Gorgonzola” per la sfida della 10^ giornata del Girone A tra i padroni di ...