Covid | in Abruzzo 54 nuovi positivi | focolaio a L' Aquila per festa di battesimo

L'Aquila - Sono 54 (di età compresa tra 5 e 82 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81994. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2557 (il decesso recente si riferisce a un 89enne della provincia dell'Aquila, il secondo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78126 dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1311* (+18 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 405 casi riguardanti ...

