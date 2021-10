Covid | 57 nuovi positivi a Bergamo | nelle scuole 22 classi in quarantena

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 57 ial-19 in provincia di, 457 in tutta la Lombardia a fronte di 100.312 tamponi effettuati (lo 0,4% del totale) secondo i dati diffusi mercoledì 20 ottobre. A livello regionale diminuiscono i ricoverati nei reparti (-3) e in terapia intensiva (-3), mentre si registrano 4 decessi. I dati di oggi: -i tamponi effettuati: 100.312, totale complessivo: 16.329.603 -icasi: 457 -in terapia intensiva: 55 (+2) -i ricoverati non in terapia intensiva: 280 (-3) -i decessi, totale complessivo: 34.130 (+4) Icasi per provincia: Milano: 125 di cui 45 a Milano città ;: 57; Brescia: 46; Como: 23; Cremona: 22; Lecco: 11; Lodi: 18; Mantova: 15; Monza e Brianza: 17; Pavia: 39; Sondrio: 12; Varese: 45. La ...