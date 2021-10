Beautiful anticipazioni | Liam chiede aiuto a Finnegan ma forse sta facendo un errore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Come avrete visto nelle ultime puntate dii colpi di scena non mancano davvero mai e di cose ne succedono sempre a Los Angeles! Ridge sta finalmente comprendendo che cosa è successo nella vita di sua figlia. Si renderà conto che ha bisogno di? Nel frattempo Thomas, mettendo da parte questa storia, si è scusato con Zoe e poi proprio con lei ha parlato del momento difficile che sta affrontando Steffy. Hope einvece sono preoccupatissimi per la piccola Kelly e non sembrano avere nessuna intenzione di far si che la bambina torni a vivere con Steffy. Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 21 ottobre 2021. La soap americana in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5 con un nuovo episodio tutto da vedere....