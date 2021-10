Xbox Series X Mini Frigo è già sold-out ma anche vittima di bagarini e review bombing (Di martedì 19 ottobre 2021) Come vi avevamo riportato, Microsoft ha lanciato il Mini Frigo ispirato a Xbox Series X: questo elettrodomestico è già praticamente andato sold-out ma non solo. Per non far mancare niente, è stato anche oggetto di review bombing e preda facile dei bagarini. Microsoft si aspettava di registrare un sold-out, ma come ha espressamente dichiarato, il prodotto non è in edizione limitata, con molte unità che arriveranno anche nel 2022. Sfortunatamente i bagarini hanno messo mano su questo Mini Frigo, con eBay che ha annunci in cui viene venduto questo elettrodomestico alla folle cifra di 300 dollari. Insomma, la storia è destinata a ripetersi dopo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 ottobre 2021) Come vi avevamo riportato, Microsoft ha lanciato ilispirato aX: questo elettrodomestico è già praticamente andato-out ma non solo. Per non far mancare niente, è statooggetto die preda facile dei. Microsoft si aspettava di registrare un-out, ma come ha espressamente dichiarato, il prodotto non è in edizione limitata, con molte unità che arriverannonel 2022. Sfortunatamente ihanno messo mano su questo, con eBay che ha annunci in cui viene venduto questo elettrodomestico alla folle cifra di 300 dollari. Insomma, la storia è destinata a ripetersi dopo ...

Advertising

XboxItalia : Il momento che abbiamo tanto atteso! Il Mini Frigo Xbox Series X sarà disponibile per il pre-ordine dal prossimo 19… - Eurogamer_it : Il mini frigo di #XboxSeriesX va sold-out. - gamescore_it : A Plague Tale: Innocence, disponibile il formato fisico per PS5 e Xbox Series X/S! - - IGNitalia : Microsoft celebrerà i 20 anni di #Xbox e di #Halo durante un nuovo evento in programma per il 15 novembre. Non ci s… - xbox_series : restera' per un bel po' per me il gioco dell'impatto visivo shock per rapporto estensione probabilmente non verra'… -