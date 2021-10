WTA Tenerife | Camila Giorgi perde la testa | penalty point e penalty game subiti! La causa

(Di martedì 19 ottobre 2021)nervosissima in quel di. La tennista azzurra, in campo nel primo turno del WTA 250 contro la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov, si è beccata nel giro di pochi minuti uned addirittura unnel corso del secondo set. Bisogna tornare indietro alla prima frazione, quando, sotto nel punteggio e sul servizio dell’iberica,, già nervosa dall’inizio della partita, comincia a battibeccare con il padre Sergio per una seconda di servizio avversaria che pareva assai lunga ma considerata buona. Il giudice di sedia decide così di sanzionarla con un primo warning, con l’evento che passa inosservato: l’azzurra ritrova smalto e ribalta l’inerzia del match, conquistando la prima ...

Camila Giorgi perde la testa e si prende un game di penalità . Nel corso del primo turno deldi(Spagna, cemento e torneo organizzato da Mef Tennis Events) contro la moldava naturalizzata spagnola Aliona Bolsova, l'azzurra si innervosisce subito per uno screzio con il papà Sergio ...