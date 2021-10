Wanda Nara | il gesto disperato di Mauro Icardi per riconquistarla | la carriera è a rischio

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - CorSport : #Icardi pedinato, #Wanda Nara vuole il divorzio: la cifra è pazzesca! - letMoncadacook : @NandoPiscopo1 @carlolaudisa Ahahaha laudisata potente questa...cioè devono scrivere come motivazione 'Wanda Nara'?… - sparklylouis : vivo solo per il trash che mi regala la storia Icardi - Wanda Nara -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Come spiegato dall'illustre quotidiano francese, al momento Icardi non si sente in grado di giocare, in quanto molto colpito dalla separazione annunciata sabato sera dalla moglieMauro Icardi salta la sfida di questa sera tra Psg e Lipsia di Champions League per motivi familiari. A riportarlo è L'Équipe , che cita la recente rottura tra l'attaccante argentino e. L'ex centravanti dell'Inter era stato convocato da Mauricio Pochettino, che nella conferenza stampa della vigilia aveva detto: 'Sarà convocato ma ha dovuto saltare gli ultimi due ...Il caso Icardi si tinge sempre più di giallo: in Champions non ci sarà e spunta anche una clamorosa ipotesi per il futuro ...Sarebbe la più stupida delle innovazioni, in un calcio con 5 sostituzioni, eppure sarà proprio di questo che l’International Board discuterà fra una settimana. Siamo bigotti e non riusciamo più a guar ...