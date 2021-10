Piazza del Papa, gli operatori in Comune: 'Eventi doc ed enogastronomici per allargare il target alle famiglie' (Di martedì 19 ottobre 2021) ANCONA - Eventi di qualità per il rilancio di Piazza del Papa. Ieri l'incontro tra il Comune e gli operatori rappresentati dai referenti di categoria. Al centro del dibattito un programma di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 19 ottobre 2021) ANCONA -di qualità per il rilancio didel. Ieri l'incontro tra ile glirappresentati dai referenti di categoria. Al centro del dibattito un programma di ...

Advertising

smenichini : Interessante l’applausometro di piazza Santi Apostoli alle citazioni di @gualtierieurope: ringrazia #Michetti per l… - borghi_claudio : @todorov_denis Eppure io vi avevo indicato quando era la tempistica giusta per la piazza... però quel giorno a piaz… - AndreaVallascas : Mentre CGIL e partiti, scendono in piazza contro il fascismo, in prossimità del ballottaggio di Roma, i lavoratori… - RizzoGiov : RT @FmMosca: Con ogni residuo di forza, sono 4 giorni consecutivi di manifestazioni, dobbiamo RESISTERE e trovare l’energia per scendere in… - me_desaparecido : RT @Pietro_Otto: Marea umana davanti alla prefettura di Trieste (18/10/21): 'La gente come noi non molla mai!' I lavoratori del porto hanno… -