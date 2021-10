MEF | riapertura via sindacato del BTP Green 30 aprile 2045

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso noto di aver affidato a BofA Securities Europe S.A., Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e Nomura Financial Products Europe GmbH il mandato per l’operazione diviadel BTP, emesso per la prima volta lo scorso 3 marzo 2021 con cedola 1,50% e scadenza 30. Il titolo sarà riaperto per un importo pari a 5 miliardi di euro (no grow) e, in linea con la precedente emissione, i proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spesestatali con positivo impatto ambientale come previsto dalla legge di bilancio per il 2020 e conformemente ai criteri di cui alla sezione 4 del “Quadro di ...