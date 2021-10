Massimo Giletti, choc in diretta: cosa è successo al conduttore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) VIDEO A FINE ARTICOLO. Il conduttore di Non è l’arena si è mostrato con il naso rotto. È stato lui stesso a chiarire le circostanze in cui si è verificato l’incidente: ecco il racconto del giornalista ed il video. Massimo Giletti ha dato delle notizie sensazionali riguardo il suo programma Non è l’arena, che andrà in onda questa sera 20 ottobre alle 21:20 su La7. Anche durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della trasmissione, Giletti aveva sottolineato la grande bravura nel giornalismo investigativo della sua redazione. Il 20 ottobre, infatti, ci sarà un’inchiesta sui voti di scambio a Salerno. Il conduttore promette di avere notizie e documenti sensazionali da condividere. Verranno trattati anche temi di attualità come lo sciopero dei portuali di Trieste, ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 ottobre 2021) VIDEO A FINE ARTICOLO. Ildi Non è l’arena si è mostrato con il naso rotto. È stato lui stesso a chiarire le circostanze in cui si è verificato l’incidente: ecco il racconto del giornalista ed il video.ha dato delle notizie sensazionali riguardo il suo programma Non è l’arena, che andrà in onda questa sera 20 ottobre alle 21:20 su La7. Anche durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della trasmissione,aveva sottolineato la grande bravura nel giornalismo investigativo della sua redazione. Il 20 ottobre, infatti, ci sarà un’inchiesta sui voti di scambio a Salerno. Ilpromette di avere notizie e documenti sensazionali da condividere. Verranno trattati anche temi di attualità come lo sciopero dei portuali di Trieste, ...

