Imma Tataranni 2 | Vanessa Scalera anticipa | “Calogiuri? Sempre più complesso”

Advertising

siviaggia : Dopo il grande successo della prima serie, torna in #TV la seconda stagione di #ImmaTataranni - Sostituto Procurato… - andreastoolbox : Dov'è stata ambientata la fiction RAI 'Imma Tataranni 2 - Sostituto Procuratore' - IlSegretoTvSoap : Imma Tataranni 2 arriva su Rai 1, Vanessa Scalera: 'Adesso sono affari vostri' - shesthecavalry : UNA SETTIMANA AL RITORNO DELLA REGINA IMMA TATARANNI - carolina300615 : Accetto a malincuore l'ultima puntata solo se la serie viene sostituita da Imma Tataranni. Sappiatelo! PS Sono MaxG… -

Ultime Notizie dalla rete : Imma Tataranni

Sono tutti in cerca di anticipazioni su2 , ma soprattutto i fan vogliono sapere cosa succederà con Calogiuri . La domanda non è mancata nell'intervista di Tv Sorrisi e Canzoni a Vanessa Scalera , la protagonista della ...Torna su Rai1 "2", la seconda stagione della fortunata serie tv tratta dai romanzi di Mariolina Venezia con protagonista l'attrice Vanessa Scalera . Scopriamo qualche succosa anticipazione su cast, ...Sono tutti in cerca di anticipazioni su Imma Tataranni 2, ma soprattutto i fan vogliono sapere cosa succederà con Calogiuri. La domanda non è mancata nell’intervista di Tv Sorrisi e Canzoni a Vanessa ...Dal 26 ottobre in Tv Imma Tataranni 2- Sostituto procuratore, Imma ancora divisa tra Ippazio e il marito Pietro ...