Il Green pass anche fuori dall’Europa: ora è obbligatorio anche a San Pietroburgo e in Marocco (Di martedì 19 ottobre 2021) San Pietroburgo e il Marocco introducono il Green pass obbligatorio. Nella seconda città più colpita dalla nuova ondata dell’epidemia di Coronavirusin Russia dopo Mosca il certificato servirà per partecipare a eventi nei grandi spazi al chiuso a partire dal primo novembre, nei centri sportivi, cinema, teatri e musei dal 15, e ristoranti e negozi dal 15 dicembre, secondo quanto ha fatto sapere il vice governatore Boris Piotrovski. La misura interesserà in un primo momento e provvisoriamente soltanto gli spazi con una capacità di oltre 40 persone. Secondo le regole vigenti nel paese possono avere il codice Qr tutti coloro che si sono vaccinati o che possono esibire il risultato negativo di un test effettuato nelle 72 ore precedenti. In quali paesi il Green pass è ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Sane ilintroducono il. Nella seconda città più colpita dalla nuova ondata dell’epidemia di Coronavirusin Russia dopo Mosca il certificato servirà per partecipare a eventi nei grandi spazi al chiuso a partire dal primo novembre, nei centri sportivi, cinema, teatri e musei dal 15, e ristoranti e negozi dal 15 dicembre, secondo quanto ha fatto sapere il vice governatore Boris Piotrovski. La misura interesserà in un primo momento e provvisoriamente soltanto gli spazi con una capacità di oltre 40 persone. Secondo le regole vigenti nel paese possono avere il codice Qr tutti coloro che si sono vaccinati o che possono esibire il risultato negativo di un test effettuato nelle 72 ore precedenti. In quali paesi ilè ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - Adnkronos : No Green pass #Trieste, Di Battista: 'Lavoratori trattati come criminali'. #greenpass - slupcan191 : RT @EliseiNicole: #Italia Ospedale di Chieti,Abruzzo “Signora,senza il Green Pass non può entrare.” “ Ma io devo andare a controllare il d… - Tony50863663 : RT @EmilioBerettaF1: TRIESTE HA UNA PERCENTUALE DI NUOVI MALATI DI COVID CHE È QUATTRO VOLTE LA MEDIA NAZIONALE. SE N RENDONO CONTO CHI MAN… -