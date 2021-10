Green pass | dipendenti non vaccinati isolati in un deposito | è bufera ' Noi discriminati'

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - leopadanofe : RT @laperlaneranera: Dalla £ all'€ abbiamo perso il 50% del Potere di Acquisto Dal Febbraio 2020 ad oggi Ottobre 2021 con la Pandemia Cines… - lasiciliait : Angela Foti e Sergio Tancredi, i due deputati No Green Pass respinti all'Ars: il video -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Lo ha detto Gianni Tonelli della Lega, intervenendo in Aula della Camera dopo l'informativa della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese sugli scontri nelle manifestazioni contro il. La ...... 'In Regione Liguria la linea politica è sempre stata molto chiara, siamo con il governo Draghi , siamo per un Paese che riparte, siamo per ilnei luoghi di lavoro, siamo perché i vaccini ...Dopo la giornata caldissima dello sgombero del porto e della guerriglia urbana ai Campi Elisi, a Trieste prosegue il presidio no Green Pass. 'Attendiamo che chi ieri ha preso l'impegno, in cambio dell ...Erano senza Green pass e sono rimasti fuori. Un esito più che scontato per i due consiglieri regionali siciliani a cui oggi non è stato concesso di entrare a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea ...