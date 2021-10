Giornalista No vax di Espn si licenzia dalla tv: 'Sto cercando di avere un figlio' (Di martedì 19 ottobre 2021) La Giornalista della tv americana Espn Allison Williams di licenzia perché ancora senza contro il - 19. La reporter di football americano e basket a livello college, ha annunciato la sua decisione in ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Ladella tv americanaAllison Williams diperché ancora senza contro il - 19. La reporter di football americano e basket a livello college, ha annunciato la sua decisione in ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Giornalista No vax di Espn si licenzia dalla tv: «Sto cercando di avere un figlio» - ilmessaggeroit : Giornalista No vax di Espn si licenzia dalla tv: «Sto cercando di avere un figlio» - AndreaGiunchi : RT @Iosonolagomma: Il giornalista di Mentana tra i no vax di Trieste adesso #maratonamentana - Iosonolagomma : Il giornalista di Mentana tra i no vax di Trieste adesso #maratonamentana - Ulisse6369 : RT @MessoraClaudio: Voglio sapere chi è questo buffone del @Corriere che dice che i malati ricoverati No Vax sono costati 63 milioni di € i… -