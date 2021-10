GF Vip | che litigio tra le due concorrenti | nella notte volano gli stracci

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lanon sempre porta consiglio. Almeno non per alcuni deidel GF Vip, chehanno mantenuto altissimi i toni delesploso solo poco prima. Durante… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

...Katia Ricciarelli e Carmen Russo è esplosa dopo le nomination della puntata del Grande Fratello... 'La cosa più bruttami potessi dire'. Manuel Bortuzzo si alza in piedi al GfVip, vipponi in ...Carmen Russo e Katia Ricciarelli al GFsono le protagoniste inaspettate di una lite furiosa. Tutto comincia durante le nomination, per ... Katia nomina Carmen, dicenella Casa tra di loro non c'è ...Subito dopo la puntata Sophie riprende Gianmaria in quanto pare che alcuni suoi atteggiamenti le abbiano dato fastidio. La modella, rifacendosi a quanto detto da Alfonso, spiega che ad oggi l’imprendi ...Carmen Russo e Katia Ricciarelli al GF Vip sono le protagoniste inaspettate di una lite furiosa. Tutto comincia durante le nomination, per poi proseguire anche a puntata finita nella notte. “ Sei una ...