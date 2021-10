Fu proprio lui a scoprire l’amore tra Maria De Filippi e Costanzo: di chi si tratta (Di martedì 19 ottobre 2021) Fu lui a scoprire l’amore ‘segreto’ tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: il retroscena ha lasciato tutti di stucco, ecco di chi si tratta. Il matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è uno dei più longevi della televisione italiana. Il 28 agosto del 1995 la coppia convolava a nozze, si giurarono amore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 19 ottobre 2021) Fu lui a‘segreto’ traDee Maurizio: il retroscena ha lasciato tutti di stucco, ecco di chi si. Il matrimonio traDee Maurizioè uno dei più longevi della televisione italiana. Il 28 agosto del 1995 la coppia convolava a nozze, si giurarono amore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

davidemaggio : E comunque #CristianoMalgioglio ha dato nuova linfa a #taleequaleshow. Ha spazzato via un po’ di ipocrisia. Proprio lui. Chapeau - 2FuckingUgly_ : RT @catlatorre: Leggevo dei genitori che hanno denunciato il loro figlio 16enne per aver picchiato un ragazzino più piccolo di lui: si scus… - cheesegender : RT @catlatorre: Leggevo dei genitori che hanno denunciato il loro figlio 16enne per aver picchiato un ragazzino più piccolo di lui: si scus… - ResiannaM : RT @LudovicaStagi: La cosa che non mi va giù è la distinzione tra regolamento e fair play. La regola è stata introdotta proprio per evitare… - cris_safeplace : onestamente comunque, non so come già da prima tae non fosse un infp, è proprio lui! -