“DeAndré#DeAndré” | l’indissolubile rapporto tra un poeta italiano e il suo erede

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 ottobre 2021) La regista Roberta Lena porta sul grande schermo ilinedito tra Fabrizio De André e il figlio Cristiano in ““. Un racconto nostalgico in cui il suono dell’impegno politico si fa forte e necessario. Nel vortice di immagini di repertorio e nei racconti del suorivive il genio di unche si è sempre schierato dalla parte della comunità, combattendo contro il potere dell’egoismo e del profitto. Le tracce del concept album del 1973 “Storie di un impiegato” guidano lo spettatore in un percorso musicale e metaforico in cui è bello ritrovarsi. Il sesto album di Fabrizio De André, che diventa sottotitolo dello stesso documentario, si fa testamento culturale per Cristiano. Le storie di un impiegato, che dopo aver ascoltato un canto del Maggio Francese nel ’68 decise di ribellarsi alla ...