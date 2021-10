Covid, record di tamponi: 662mila in 24 ore. I DATI (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il bollettino del 19 ottobre registra un nuovo record di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. I nuovi casi sono 2.697, con il tasso di positività che scende allo 0,4% rispetto allo 0,7% di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 355 (-3), quelle nei reparti ordinari 2.423 (-5). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 4.722.188 e le vittime 131.655 (+70, compresi alcuni riconteggi) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il bollettino del 19 ottobre registra un nuovodimolecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. I nuovi casi sono 2.697, con il tasso di positività che scende allo 0,4% rispetto allo 0,7% di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 355 (-3), quelle nei reparti ordinari 2.423 (-5). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 4.722.188 e le vittime 131.655 (+70, compresi alcuni riconteggi)

