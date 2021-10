Cantiere navale Vittoria, varato pattugliatore d’altura green P.04 Osum per Gdf (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ stato battezzato oggi in Canal Bianco col nome di P.04 “Osum” il primo pattugliatore d’altura green destinato alla Guardia di Finanza italiana. Si è tenuta, questa mattina, nello stabilimento del Cantiere navale Vittoria, alla presenza dell’Amministratore Delegato dell’azienda polesana, Luigi Duò, e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale del Corpo di Armata, Giuseppe Zafarana, la cerimonia di varo dell’imbarcazione da 60 metri a propulsione diesel o diesel–elettrica progettata e realizzata dal Cantiere navale Vittoria per lo svolgimento delle funzioni di polizia economico- finanziaria in mare. All’evento hanno partecipato, oltre al Comandante Generale Zafarana, l’Assessore al Territorio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ stato battezzato oggi in Canal Bianco col nome di P.04 “” il primodestinato alla Guardia di Finanza italiana. Si è tenuta, questa mattina, nello stabilimento del, alla presenza dell’Amministratore Delegato dell’azienda polesana, Luigi Duò, e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale del Corpo di Armata, Giuseppe Zafarana, la cerimonia di varo dell’imbarcazione da 60 metri a propulsione diesel o diesel–elettrica progettata e realizzata dalper lo svolgimento delle funzioni di polizia economico- finanziaria in mare. All’evento hanno partecipato, oltre al Comandante Generale Zafarana, l’Assessore al Territorio, ...

