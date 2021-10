Canone Rai, addio costo in bolletta? Come stanno le cose (Di martedì 19 ottobre 2021) Al momento l’impegno del governo Draghi ad eliminare l’imposta dalla bolletta dell’energia elettrica resta fermo Il Canone Rai resta uno dei tributi meno amati dagli italiani. Si tratta dell’imposta sul possesso di un apparecchio televisivo. L’imposta non vale, però, per altri tipi di apparecchiature in grado comunque di trasmettere anche via internet i programmi della L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 19 ottobre 2021) Al momento l’impegno del governo Draghi ad eliminare l’imposta dalladell’energia elettrica resta fermo IlRai resta uno dei tributi meno amati dagli italiani. Si tratta dell’imposta sul possesso di un apparecchio televisivo. L’imposta non vale, però, per altri tipi di apparecchiature in grado comunque di trasmettere anche via internet i programmi della L'articolo proviene da Consumatore.com.

