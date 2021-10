Auto e monopattini, cambia il codice della strada. Le novità (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ iniziato in Parlamento il confronto sulla revisione del codice della strada, che dall’approvazione con il Decreto legislativo nr. 285 del 1992 è continuamente oggetto di revisioni, integrazioni, abrogazioni dei 245 articoli di cui è composto oltre che dei 408 articoli e 19 appendici di cui è composto il suo Regolamento di attuazione. Partiti divisi Le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera inizieranno a esaminare gli emendamenti al testo giunti dai partiti, concordi su alcune misure e decisamente lontani su altre. C’è una convergenza di base sulla stretta ai monopattini, mentre più lontane appaiono le posizioni riguardo limiti di velocità in Autostrada. monopattini, cosa cambia Si punta in primis a regolamentarne la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ iniziato in Parlamento il confronto sulla revisione del, che dall’approvazione con il Decreto legislativo nr. 285 del 1992 è continuamente oggetto di revisioni, integrazioni, abrogazioni dei 245 articoli di cui è composto oltre che dei 408 articoli e 19 appendici di cui è composto il suo Regolamento di attuazione. Partiti divisi Le Commissioni Ambiente e TrasportiCamera inizieranno a esaminare gli emendamenti al testo giunti dai partiti, concordi su alcune misure e decisamente lontani su altre. C’è una convergenza di base sulla stretta ai, mentre più lontane appaiono le posizioni riguardo limiti di velocità in, cosaSi punta in primis a regolamentarne la ...

