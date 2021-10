ATP Anversa 2021, Lorenzo Musetti batte nel derby Gianluca Mager e sfiderà Jannik Sinner negli ottavi di finale (Di martedì 19 ottobre 2021) Non può piovere per sempre…Affidandoci a una citazione cinematografica, commentiamo così la vittoria di Lorenzo Musetti nel primo turno dell’ATP di Anversa (Belgio). Sul veloce indoor belga il toscano (n.69 del mondo) ha affrontato e sconfitto nel derby tricolore Gianluca Mager (n.67 del ranking) per 7-6 (2) 7-6 (3) in 2 ore e 8 minuti di partita. Un match che ha messo in mostra un Musetti più volitivo e in ripresa rispetto alle precedenti uscite. Nel match odierno, infatti, il carrarino l’ha spuntata nella lotta, mettendo in mostra nei momenti più difficili i colpi migliori del suo repertorio. E dunque ci sarà la tanto attesa sfida contro Jannik Sinner negli ottavi di finale. I due ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Non può piovere per sempre…Affidandoci a una citazione cinematografica, commentiamo così la vittoria dinel primo turno dell’ATP di(Belgio). Sul veloce indoor belga il toscano (n.69 del mondo) ha affrontato e sconfitto neltricolore(n.67 del ranking) per 7-6 (2) 7-6 (3) in 2 ore e 8 minuti di partita. Un match che ha messo in mostra unpiù volitivo e in ripresa rispetto alle precedenti uscite. Nel match odierno, infatti, il carrarino l’ha spuntata nella lotta, mettendo in mostra nei momenti più difficili i colpi migliori del suo repertorio. E dunque ci sarà la tanto attesa sfida controdi. I due ...

WeAreTennisITA : Sinner sale al numero 1??3?? ATP ?????? Gli ottavi al #BNPPO21 valgono il best ranking per Jannik, impegnato ad Anver… - NicholeTheOtter : RT @FiorinoLuca: Pre-qualificazioni IBI 08/05/2019 Jannik Sinner ???? b. Lorenzo Musetti ???? 6-7 7-6 6-3 ATP Anversa 20/10/2021 Jannik Sin… - SkySport : Atp 250 Anversa, #Musetti elimina #Mager in due set: nel 2° turno sfiderà #Sinner #SkyTennis - lorenzofares : Domani alle 18.30 vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix il derby dei campioncini del #tennis italiano 2… - jessica4stein : RT @FiorinoLuca: Pre-qualificazioni IBI 08/05/2019 Jannik Sinner ???? b. Lorenzo Musetti ???? 6-7 7-6 6-3 ATP Anversa 20/10/2021 Jannik Sin… -