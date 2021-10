Appalti | CNA | serve apertura mercato a micro e piccole imprese

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – La nuova disciplina per glipubblici dovrà prevedere un effettivo coinvolgimento delleche oggi sono ai margini di unrilevante. A oltre il 96% delleitaliane infatti è riservato soltanto il 17% deldeglipubblici mentre l’83% viene affidato a meno del 4% delle. Lo ha sottolineato la CNA nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Lavori Pubblici del Senato precisando che la Confederazione condivide l’orientamento del Governo a promuovere un nuovo impianto regolatorio deglipubblici coerente con le direttive comunitarie. Tuttavia Cna lamenta che nel testo della legge delega “al momento non c’è alcun riferimento al ...

...del Senato precisando che la Confederazione condivide l'orientamento del Governo a promuovere un nuovo impianto regolatorio degli appalti pubblici coerente con le direttive comunitarie. Tuttavia la CNA lamenta che nel testo della legge delega "al momento non c'è alcun riferimento al coinvolgimento delle micro e piccole imprese".