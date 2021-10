(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott (Adnkronos) - "Ha ragione Greta. Non può finire tutto in un grande bla bla bla". Lo ha detto Enricoa Forrest, su RadioUno rai. "Un tema fondamentale è la questione deicontrari ai temi della sostenibilità. Abbiamo intenzione di fare un lavoro importante, non si può tenere tutto uguale come prima, bisogna che l'aiuto vada nella direzione della sostenibilità. Unadi quello che si è fatto fino adesso e aggiustare il tiro verso la sostenibilità è un tema importante cui mettere mano", ha spiegato il segretario del Pd.

TV7Benevento : Ambiente: Letta, 'basta bla bla bla, serve revisione sussidi'...

E poi attenzione costante, più forte, alla sostenibilità e all'". Così il segretario Pd Enrico, secondo quanto si apprende da fonti del Nazareno, nella riunione della segreteria in ...... attraverso un velo trasparente, ma che poi costituirà effettivamente l'in cui viene ... Tale interpretazione potrebbe a sua volta venircome un altro suo tentativo di lasciare la vita, ...Roma, 19 ott (Adnkronos) – “Ha ragione Greta. Non può finire tutto in un grande bla bla bla”. Lo ha detto Enrico Letta a Forrest, su RadioUno rai. “Un tema fondamentale è la questione dei sussidi cont ..."Adesso salute, istruzione e occupazione con la riduzione del costo del lavoro. Su queste questioni dobbiamo ripartire oggi a partire dalla legge di bilancio. E poi attenzione costante, più forte, all ...