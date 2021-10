(Di lunedì 18 ottobre 2021) La celebre soap opera italiana Unal, che ormai da 25 anni va insu Rai 3 alle 20.35,re. Il rumors è stato lanciato da Dagospia e ha già fatto il giro del web. Su Rai 3 un nuovo talk show politico, Unal? Unalè una delle soap più amate e viste in assoluto, ma la Rai starebbe pensando di rivoluzionare la fascia oraria in cui va inil programma dando spazio ad un nuovo talk show politico. Nonostante gli ottimi ascolti, circa 1,7 milioni di spettatori a serata, la Rai sta pensando direalla soap ambientata a Napoli per dare spazio ad ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 18 AL 22 OTTOBRE - tuttopuntotv : Un posto al sole cambia orario di programmazione? Ecco quando potrebbe andare in onda #unpostoalsole - GazzettaSalerno : Iniziativa del Rotary Club Salerno per i 25 anni di “Un Posto al Sole”. - ParliamoDiNews : Un posto al sole cambierà orario passando alle 18,30? Rumor di Dagospia #posto #sole #cambierà #orario #passando… - dantonio_luca : RT @nonnarita50: tanto le nuvole faranno posto al sole e poi oggi è domenica e sarà cmq una bella giornata ..... #BuonaDomenica ? mia… -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

... che la riprende insieme a Nicolas e ad altri suoi colleghi del teatro Colosseo di Torino: 'Proprio mentre l'autunno sembrava ancora regalarci qualche giornata di, oggi vedo soltanto le tenebre, ...Unal, anticipazioni puntata 18 ottobre Nella puntata di oggi, lunedì 18 ottobre, della soap opera ' Unal' Franco continua a indagare sull'aggressore di Susanna e i medici ...Da tanti anni vi teniamo aggiornati sulle anticipazioni e sulle novità di Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che, peraltro, proprio in questi ...L’Italia buca l’obiettivo di stanziare lo 0,3% del proprio reddito nazionale in Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) per 1,34 miliardi, fermandosi ad appena lo 0,22%. Decima in termini assoluti tra i Pa ...